بجمبسوت جلد.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة..صور

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.
لفتت سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت جمبسوت أنيق باللون الأحمر واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الجلد، كما تميز جمبسوت سيرين عبد النور بحزام حول منطقة الخصر مما كشف عن قوامها الرشيق.
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وانتعلت سيرين عبد النور حذاء ملفت ذا كعب عالى باللون الأسود، وخطفت الأنظار بمكياجها الرائع الذى كشف عن جمالها و جمال ملامحها، حيث ارتكز المكياج على الالوان الترابية.
واعتمدت سيرين عبد التور على تسريحة شعر بسيطة، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و المتناسقة مع إطلالتها مما منحها مظهرا جذابا.