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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تؤكد التزامها بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي خلال مؤتمر الأمم المتحدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد صبيح

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025، بتنظيم من منظمة الأونكتاد وبمشاركة وزراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.

ترأس الوفد المصري المشارك في المؤتمر والذي ضم السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وسهى ثروت، عضو البعثة الدبلوماسية المصرية.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية التي عقدت تحت عنوان "تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك"، أكد وزير التموين أن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي يمثلان ركيزتين أساسيتين ضمن أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى تبني الدولة نهجًا متكاملًا يشمل التوسع في استخدام الأدوات الرقمية الذكية، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق.

أشار الوزير إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة شكّلت مرجعًا مهمًا في تطوير السياسات الوطنية، لا سيما في تعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلك وسلامة المنتجات. كما استعرض جهود مصر في الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، وتحديث منظومة الصوامع وربطها إلكترونيًا، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية كمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.

كما تم عرض المنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها مصر، ومنها منصة مركزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حركة السلع، وتطبيق "رادار الأسعار" للمقارنة والإبلاغ عن المخالفات، بالإضافة إلى إطلاق نظام رقمي لمتابعة المخابز وتحرير المحاضر إلكترونيًا، وإنشاء مؤشرات مركبة لقياس كفاءة الأسواق.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، مشيدًا بدور مجموعة الخبراء الحكوميين بالأونكتاد كمنصة لتبادل التجارب الناجحة، ومجددًا التزام مصر بتطبيق المبادئ الأممية لحماية المستهلك والمنافسة بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.

جنيف الأمن الغذائي وزارة التموين

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