نتنياهو يؤيد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران بشروط صارمة

أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن دعمه لإمكانية رفع العقوبات الأمريكية عن إيران في حال التوصل إلى اتفاق يضمن وقف جميع أنشطتها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

وأشار نتنياهو إلى أن إيران كانت على بعد عام واحد فقط من إنتاج أكثر من قنبلة نووية، استنادا إلى معلومات استخباراتية إسرائيلية، مؤكدا أن كميات من اليورانيوم المخصب ما زالت مخزنة تحت الأرض، دون وجود مؤشرات تدل على تغيير في هذا الوضع.

وأضاف أن بلاده لا تعتقد بأن إيران تمتلك حاليا قدرات نووية، لكنها على استعداد للتحرك إذا حاولت طهران استئناف برنامجها النووي، مؤكدا أن إسرائيل تحتفظ بالقدرة على الرد من خلال هجمات سيبرانية، عمليات استخباراتية، أو ضربات دقيقة.