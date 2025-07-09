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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ب65 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات ضخمة| صور

المتهمان وأمامهما المضبوطات
المتهمان وأمامهما المضبوطات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصريين جنائيين شديدى الخطورة تخصص نشاطهما فى جلب المواد والأقراص المخدرة تمهيداً للإتجار بها، وبحوزتهم مضبوطات تقدر قيمتها المالية بحوالى 65 مليون جنيه.

فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتاجرى المواد والأقراص المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وبحوزتهما (" 200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين ، حشيش" – 22 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش – طبنجة –
3 سيارات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (65 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية صفقة مخدرات ترويج صفقة مخدرات الأقراص المخدرة

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