AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة.

وتألقت سيرين عبد النور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس سوارية بنطلون أسود وبليزر باللون الفضى اللامع، وهو ما يبرز أنوثتها، وانتعلت حذاء اللون الأسود لإبراز قوامها الرشيق.

اقرأ ايضا..

واعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة شعر بسيطة، فتركت خصلات شعرها أعلى الكتف بطريقة ناعمة، حيث رفعت بعض خصلاته لأعلى.

من الناحية الجمالية وضعت سيرين عبد النور بعض لمسات المكياج المميز، فاختارت اللون البنى في الشفاه مع الهايليتر في العين بطريقة جذبت الأنظار.

وارتدت سيرين عبد النور بعض الإكسسوارات الجذابة، فاختارت خاتم في اليد، والأقراط الأنيقة في الأذن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالجلد الأسود .. سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور لها

بالأحمر الناري.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور

سعر زهيد لـ قلادة سيرين عبد النور فى أحدث ظهور..صور

بنطلون أخضر.. سيرين عبد النور بإطلالة تبرز أنوثتها

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية

ترشيحاتنا

أرادت الأم حمايتها.. حوض استحمام يقتل طفلة صغيرة

أحمد زاهر يبكى بسبب مسلسل البرنس.. والمخرج: متستعطفش الناس يا فتحي

أخبار النادي الأهلي.. قرار إجباري على جميع العاملين.. ومصير سعد سمير مع القلعة الحمراء

التوأم يوكلان محاميا للرد على دعوى رئيس المصري ضدهما

حبس مودة الأدهم 4 أيام لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية

خاص.. قطر تبلغ الكويت بـ انسحابها من مجلس التعاون الخليجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج