بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة.
وتألقت سيرين عبد النور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس سوارية بنطلون أسود وبليزر باللون الفضى اللامع، وهو ما يبرز أنوثتها، وانتعلت حذاء اللون الأسود لإبراز قوامها الرشيق.
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واعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة شعر بسيطة، فتركت خصلات شعرها أعلى الكتف بطريقة ناعمة، حيث رفعت بعض خصلاته لأعلى.
من الناحية الجمالية وضعت سيرين عبد النور بعض لمسات المكياج المميز، فاختارت اللون البنى في الشفاه مع الهايليتر في العين بطريقة جذبت الأنظار.
وارتدت سيرين عبد النور بعض الإكسسوارات الجذابة، فاختارت خاتم في اليد، والأقراط الأنيقة في الأذن.