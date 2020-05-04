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بـ كعب عالى .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بملابس على موضة

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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رنا عصمت
حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.


وتألقت سيرين عبد النور فى الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية بنطلون باللون جينز ازرق فاتح به بعض الكلمات بالالوان وبعض القطعات وهو من أحدث صيحات الموضة لعام 2020 ،ونسقت معه بليزر باللون الاسود الجلد  مما كشف عن رشاقتها.


وانتعلت حذاء أنيقا وجذابا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.


ووضعت سيرين عبد النور مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية،و أحمر الشفاه باللون الاحمر الداكن ، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالتها.
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