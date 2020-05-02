الأرخص سعرا إطلالة سيرين عبد النور.. ملابس ومجوهرات النجمات تغضب الجمهور

أثارت الفنانة ياسمين صبري والفنانة أمينة خليل الجدل بعد حلقتهما مع رامز جلال في برنامجه المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر» الذي يقنع فيه الضحايا بأنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا بأنهم ضحية رامز جلال، والفنانة سيرين عبد النور التى تشارك جمهورها بصورها حلقات برنامجها الجديد مع الفنان أحمد فهمي المقرر عرضه في شهر رمضان القادم على قناة "إم بي سي مصر".

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بغضب أسعار إطلالة الفنانة أمينة خليل، والفنانة ياسمين صبري ، معلقين :" حرام والله..كل ديه فلوس.. بالدولار !!".





حيث تألقت أمينة خليل فى الحلقة بإطلالة عصرية، وارتدت جمبسوت أنيق و جذاب اتسم بنقشة الثعبان ما منحها إطلالة مواكبة لأحدث صيحات الموضة، وحمل تصميم أمينة خليل توقيع ميس جايديد.









فى برنامج رامز مجنون رسمي ما يقرب من 900 جنيه مصرى، وأكملت أمينة خليل إطلالتها بحذاء مسطح متناسق مع إطلالتها، والحذاء من براند golden goose وتبدأ أسعار الحذاء من ٨٠٠٠ آلاف حتي ١٨٠٠٠ ألف. بلغ سعر جمبسوت أمينة خليل فى برنامج رامز مجنون رسمي ما يقرب من 900 جنيه مصرى، وأكملت أمينة خليل إطلالتها بحذاء مسطح متناسق مع إطلالتها، والحذاء من براند golden goose وتبدأ أسعار الحذاء من ٨٠٠٠ آلاف حتي ١٨٠٠٠ ألف.









وظهرت ياسمين صبرى فى البرنامج بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أسود مع تى شيرت بسيط بنفس اللون من دار الأزياء العالمية بالمان وقد بلغ سعر الـ تي شيرت 395 دولارا أمريكيا، و نسقت معهما جاكيت جينز.



