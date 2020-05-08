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فن

بمكياج جذاب .. سيرين عبد النور تستعرض جمالها بهذه الصور

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:02 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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محمد بدران
نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سيرين في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جاكيت أنيقا باللون الأسود ، ورفعت شعرها للخلف.


ووضعت سيرين عبد النور ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، وأحمر الشفاه باللون الاحمر الداكن ، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالتها.

وعلقت سيرين عبد النور على الصور قائلة: "حبّيت غيّر شوي بلوك edgy# ... حبّيتو 😊؟ ... واكيد ما تنسوا تحضرونا الّليلة الساعة ١:٠٠ الصبح بتوقيت السعوديّة @mbc1
#سهرانين_معاكم_بالبيت#رمضان_يجمعنا#سيرين_عبد_النور"


يذكر أن آخر أعمال سيرين عبدالنور كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.




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