قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل قرار الفائدة.. أي شهادة من الأهلي تضمن لك أعلى عائد؟
زلزال يضرب سواحل إندونيسيا بقوة 5.4 ريختر
مصرع سيدة سقطت من شرفة الطابق الثالث بأبو النمرس
تصعيد دمـ.وي في غزة.. مـ.جازر إسرائيلية واستهداف ممنهج لمخيمات النازحين
رويترز: غرق السفينة «إتيرنتي سي» الليبيرية وإنقاذ 5من طواقمها حتى الآن
قافلة طبية استثنائية لأهالي قرية فتيات حادث الطريق الإقليمي في المنوفية
وقع من الرابع.. لهو طفل يتسبب في مصرعه ببولاق الدكرور
أحزاب تستعد لماراثون الشيوخ 2025.. الوفد بمرشحين على القائمة الوطنية.. والتجمع يقرر عدم خوض الانتخابات على الفردي
«التموين» تطلق خدمة إلكترونية لتحديث الرقم الضريبي على السجل التجاري
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم
مدبولي يتفقد سنترال رمسيس ويستعرض تقريرا مع وزير الاتصالات بشأن عودة مختلف الخدمات
ترامب يعلن حضوره نهائي كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل صحيح أن الدعاء يوم الأربعاء مستجاب؟.. داعية يجيب

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

هل صحيح ان الدعاء يوم الاربعاء مستجاب ؟.. يتساءل كثيرون متى يكون الدعاء مستجاب يوم الأربعاء؟، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث عن فضل يوم الأربعاء؟، قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن هناك ساعة لو حرص عليها المسلم فى الدعاء واغتنمه استجاب الله له.

وأوضح “أبوبكر”، فى فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن هناك ساعة إجابة أخرى لا يعرفها كثير من المسلمين غير ساعة الإجابة في يوم الجمعة، فهناك ساعة لو حرص عليها المسلم ووقت لو اغتنمه المسلم في الدعاء لاستجاب الله لدعائه.

هل صحيح ان الدعاء يوم الاربعاء مستجاب ؟ 

وتابع: أنه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان للنبي دعوة يريد أن تجاب وكان يتمنى أن يتم تحقيقها، فذهب في أحد أيام الأثنين إلى مسجد الفتح ما بين الظهر والعصر فعاد فلم يجب، فذهب الثلاثاء إلى المسجد في نفس التوقيت فلم ينل الإجابة أيضًا، وهكذا في اليوم التالي، ففي اليوم الثالث وهو الأربعاء ورأوا على وجهه البشرى بأن الله قد استجاب دعوته، قائلاً: "يعني لو عندك دعوة عايز تحققها اغتنم هذا الوقت في يوم الأربعاء من الظهر إلى العصر" مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه في هذا التوقيت.

فيقول جابر بن عبد الله إنه لم ينزل به أي أمر مهم وغليظ إلا توخى تلك الساعة حتى ينال إجابة الله سبحانه وتعالى.

وأشار الى أنه على كل من يريد أن يحقق الله له شيئًا أو يصرف عنه همه أن يتوجه إلى الله يوم الأربعاء بين الظهر والعصر ويدعو فسوف يتلقى إجابة الله كما نقل إلينا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله.

6 أوقات يستجاب فيها الدعاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك 6 أوقات يستجاب فيهم الدعاء على المسلم إغتنامهم، ودعاء العبد مستجاب ولا مفرّ من ذلك، فقد قال الله تعالى في كتابه: {ادعوني استجب لكم}؛ لذلك لا يعني تأخر العطاء مع الإلحاح بالدعاء وعدم الاستجابة اليأس؛ فإن الله - سبحانه وتعالى- يحب أن يسمع صوت عباده وهو يدعونه.

وأضافت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن أوقات إستجابة الدعاء، هي ليلة القدر ويوم عرفة وشهر رمضان، وليلة الجمعة ويوم الجمعة وساعة الجمعة.

أسرار استجابة الدعاء

من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة والله سبحانه وتعالى أكرم أن يرد ما بينهما.
الدعاء لا يشترط فيه الصلاة على النبي، ولكن ورد أن الصلاة على النبي في أول الدعاء وفي آخره، أرجى لأن يقبل الله ويستجيب لصاحبه.
ومن الممكن أن نقول في بداية الدعاء "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم صل على سيدنا محمد ، ويكمل الدعاء" وفي نهاية الدعاء يقول "وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم". 

هل صحيح ان الدعاء يوم الاربعاء مستجاب أوقات يستجاب فيها الدعاء أسرار استجابة الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مشغولات ذهبية

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ارشيفية

جريمة في الممشى السياحي.. مصرع سيدة برصاصتين بالرأس من سلاح طليقها |تفاصيل

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

ترشيحاتنا

كيفية حفظ القرآن الكريم

كيفية حفظ القرآن الكريم ؟ طريقة سهلة مش هتنساه تاني

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يفتتح سلسلة دروس حديثية بجامعة مركز الثقافة السُّنِّيَّة الإسلامية بالهند

الدعاء

هل صحيح أن الدعاء يوم الأربعاء مستجاب؟.. داعية يجيب

بالصور

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن

تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن قد تضر أكثر مما تنفع
تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن قد تضر أكثر مما تنفع
تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن قد تضر أكثر مما تنفع

ميزة إخفاء الأوساخ.. أقوى سيارة من جيب تستخدم خدعة داخلية غريبة

جيب كومباس 4xe
جيب كومباس 4xe
جيب كومباس 4xe

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا
لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا
لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد