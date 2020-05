ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

View this post on Instagram

‫المرأة القوية لا تلعب دور الضحية ‬ ‫ولا تثير الشفقة ‬ ‫ولا تشير بإصبع اللوم على احد ‬ ‫بل تقف وتحل مشاكلها بنفسها ‬ #سهرانين_معاكم_بالبيت #سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور #رمضان_يجمعنا @mbc1