AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة سيرين عبد النور علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة. 

وظهرت سيرين بإطلالة غريبة ببدلة سوداء رجالي ونسقت عليها ببيون باللون الأسود، مع بعض الإكسسوارات حيث ارتدت حظاظة سوداء بيدها. 

أما من الناحية الجمالية فقد ظهرت سيرين بمكياج صارخ بالألوان الترابية كظلال للعين مع أحمر شفاة نبتي ونسقت تسريحة شعر لائقة علي إطلالاتها حيث إنها رفعت شعرها للخلف وكأنها تسريحة رجالي. 

وكتبت سيرين في تعليق علي الصور" المرأة القوية لا تلعب دور الضحية ‬
‫ولا تثير الشفقة ‬
‫ولا تشير بإصبع اللوم على احد ‬
‫بل تقف وتحل مشاكلها بنفسها ‬ #سهرانين_معاكم_بالبيت

وانهالت التعليقات علي سيرين بعد إثارتها للجدل بإطلالاتها الرجالي..  شاهد الصور 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

سيرين عبد النور تتألق وتوجه رسالة لمتابعيها.. شاهد

بالريال.. تعرف على سعر إطلالة سيرين عبد النور

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

ترشيحاتنا

مسلسل الاختيار.. محمد عز: البطل خالد علي كان يحضر جميع مشاهده بالمسلسل.. فيديو

عصائر بعد الفطار.. 3 مشروبات تقوي المناعة

إعلام ليبي: وصول طائرة عسكرية تركية إلى مصراتة

اللجنة حتعمل إيه.. شطة يطالب الزمالك بـ تقديم شكوى لـ الجبلاية بشأن لقب نادي القرن

زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

رأس كتكت.. أخطاء فادحة واجهت مسلسل البرنس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة ورسالة لمتابعيها

لا تتجاهلها.. خطوات قبل وبعد حقن دوالي الساقين