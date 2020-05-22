ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة





وظهرت سيرين بإطلالة غريبة ببدلة سوداء رجالي ونسقت عليها ببيون باللون الأسود، مع بعض الإكسسوارات حيث ارتدت حظاظة سوداء بيدها.





أما من الناحية الجمالية فقد ظهرت سيرين بمكياج صارخ بالألوان الترابية كظلال للعين مع أحمر شفاة نبتي ونسقت تسريحة شعر لائقة علي إطلالاتها حيث إنها رفعت شعرها للخلف وكأنها تسريحة رجالي.





وكتبت سيرين في تعليق علي الصور" المرأة القوية لا تلعب دور الضحية ‬

‫ولا تثير الشفقة ‬

‫ولا تشير بإصبع اللوم على احد ‬

‫بل تقف وتحل مشاكلها بنفسها ‬ #سهرانين_معاكم_بالبيت





وانهالت التعليقات علي سيرين بعد إثارتها للجدل بإطلالاتها الرجالي.. شاهد الصور