منعا لتفشي الوباء.. الري تشكل غرفة عمليات لمتابعة غلق الحدائق في عيد الفطر

أصدر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري تعليمات باستمرار قفل الحدائق التابعة للوزارة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن لمنع التجمعات لمواجهة تداعيات فيروس كرونا المستجد.





وبحسب بيان، الاثنين، تابع المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، تنفيذ التعليمات والمهندس أمجد لبيب، المشرف على الحدائق.





وقامت الإدارة العامه لري القناطر بتشكيل غرفة عمليات ونوبتحيات من الساده المهندسين والمشرفين والعاملين بالادارة والتنسيق مع الإدارة المركزية للأمن بالوزاره لتنفيذ تعليمات الدكتور الوزير في هذا الشأن، مع استمرار أعمال النظافة الدورية وري الأشجار والنباتات بالحدائق خلال فترة الأعياد والإجازات الرسمية.





وقام المدير العام بالمرور على جميع الحدائق ومتابعة تنفيذ التعليمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنيه بمحافظه القليوبية والجيزة.





وكلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل عقب إجازة عيد الفطر.





