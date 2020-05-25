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أخبار البلد

منعا لتفشي الوباء.. الري تشكل غرفة عمليات لمتابعة غلق الحدائق في عيد الفطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
أصدر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري تعليمات باستمرار قفل الحدائق التابعة للوزارة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن لمنع التجمعات لمواجهة تداعيات فيروس كرونا المستجد. 

وبحسب بيان، الاثنين، تابع المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، تنفيذ التعليمات والمهندس أمجد لبيب، المشرف على الحدائق.  

وقامت الإدارة العامه لري القناطر بتشكيل غرفة عمليات ونوبتحيات من الساده المهندسين والمشرفين والعاملين بالادارة والتنسيق مع الإدارة المركزية للأمن بالوزاره لتنفيذ تعليمات الدكتور الوزير في هذا الشأن، مع استمرار أعمال النظافة الدورية وري الأشجار والنباتات بالحدائق خلال فترة الأعياد والإجازات الرسمية. 

وقام المدير العام بالمرور على جميع الحدائق ومتابعة تنفيذ التعليمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنيه بمحافظه القليوبية والجيزة.

وكلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل عقب إجازة عيد الفطر.

ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة إتخاذ كافة السُبل القانونية تجاه تلك التعديات والعمل علي إزالتها مهما طال عُمر المخالفة والحفاظ على أملاك وأصول الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى من كافة أشكال التعدي.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل إلى الحفاظ على القطاع التصميمي للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.


وأكدت أجهزة الوزارة والممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل أنها لن تألو جهدا في التصدي والوقوف بحزم تجاه أي محاولات للتعدي علي مجري النهر وحرمه.
منعا لتفشي الوباء.. الري تشكل غرفة عمليات لمتابعة غلق الحدائق في عيد الفطر
منعا لتفشي الوباء.. الري تشكل غرفة عمليات لمتابعة غلق الحدائق في عيد الفطر
منعا لتفشي الوباء.. الري تشكل غرفة عمليات لمتابعة غلق الحدائق في عيد الفطر
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