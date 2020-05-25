AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 19 حالة وفاة

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:46 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان
Advertisements
محمد غالي
  • الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 4900 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي
  • الصحة: ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 5481 حالة


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.


وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 783 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و20 حالة وفاة

عداد كورونا.. الصحة: 5537 إجمالى عدد الإصابات.. 392 وفاة.. 1381 يغادرون مستشفيات العزل.. و1780 ارتفاعا في عدد من إيجابية إلى سلبية

الصحة: تسجيل 387 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 17.. وشفاء 1815 حالة حتى الآن

الصحة: تسجيل 393 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و13 وفاة

عداد كورونا.. الصحة: إجمالي المصابين وصل 7981 والوفيات 482.. و1890 بمستشفيات العزل.. بينهم 211 حالة غير مستقرة و41 حرجة

وفاة أول مدرب مصري بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الصحة: خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وزيرة الصحة: إجراء 19 ألف تحليل للأطقم الطبية خاص بفيروس كورونا حتى الآن

بعد أزمة ضحايا الجيش الأبيض..أطباء مستشفيات التأمين الصحي يوجهون رسالة لـ الشعب المصري.. ماذا قالوا

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. هل عزل عمرو دياب نفسه عن دينا الشربيني

بعد وفاة 3 أشقاء بكورونا.. قرار عاجل من محافظ الشرقية للتحقيق في الواقعة

رفض صيام الـ6 من شوال .. تعرف على أسباب الإمام أبو حنيفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا