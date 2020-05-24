العيد عيدين.. مستشفيات العزل تعلن أخبارا سارة بشأن كورونا

جاء عيد الفطر المبارك حاملا معه أخبارا سارة غير متوقعة من مستشفيات العزل في المحافظات المختلفة، حيث أعلنت بعض مستشفيات العزل اليوم تعافي وخروج عدد ليس بقليل من مصابي فيروس كورونا المستجد ليصبح العيد عيدين والفرحة فرحتين للمتعافين وذويهم.





كما صرح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية من مقر العزل الصحي الخاص به وبزوجته، انهما أجريا المسحة الأولى اثبتت تحول نتيجته من ايجابية الى سلبية مما يؤكد ان بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحه يأتى بنتائج مبشره مضيفا بأنه وانتظر إجراء المسحة الثانية ".



واضاف فى تصريح لصدى البلد قائلا: " تجربة كورونا تجربة قاسيه ولكن بفضل الله وبالالتزام تمر بسلام خاصه مع العزل المنزلى موجها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لابناء مصر والدقهلية خاصه مشيدا بموقفهم النبيل معه وسؤالهم الدائم عن صحته عقب اصابته بكورونا هو وزوجته".



كما أعرب " مختار" عن أمنياته في أن تمر ازمه كورونا بسلام ويختفى هذا الفيروس نهائيا متمنيا للمحافظة المزيد من الرقى والتقدم والإزدهار وذلك بقضل جهودهم و التعاون والتنسيق المستمر بين جميع اجهزتها التنفيذية ومختلف قيادتها في كافة مواقعهم وان يكونوا دائما يد واحده من اجل مصر.





وفي الاطار ذاته، أعلنت مستشفى قها المركزى للحجر الصحى لمرض فيروس كورونا ، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تعافى وخروج المسعف خالد عبد العظيم بعد إجراء مسحتين له ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 236 متعافى.





وحرصت الأطقم الطبية فى المستشفى على الاحتفال بالعيد على طريقتهم الخاصة وقامموا بتوزيع العصائر والشيكولاته مع وجبة الإفطار احتفالا بالعيد والعمل على رفع روحهم المعنوية والتخفيف عنهم من الاصابة بالفيروس.





وأعلن مستشفى قها للعزل الصحى عن تعافي 11 حالة جديدة من بينهم سيدتين مسنتين كانتا محجوزتين في العناية ويعانوا من أمراض مزمنة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس منذ بدء الجائحة إلى 236 حالة.





وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 236 شخصا اليوم مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.



