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محافظات

محافظ الوادي الجديد: ارتفاع أعداد الإصابات بـ كورونا لـ 55 حالة منهم 6 وفيات

الأحد 24/مايو/2020 - 12:33 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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منصور ابو العلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المحافظة سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدينة موط بمركز الداخلة من المخالطين للحالات المصابة سابقًا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ٥٥ حالة منهم ٦ وفيات.

وشدد “الزملوط” على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التى تظهر عليها الأعراض بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره ، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

 وأضاف الزملوط أنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى ورؤساء الاحياء والمدن لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي وسيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات ، لافتًا إلى توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.

كما شدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بمواعيد الحظر خلال أيام العيد وارتداء الكمامات بما يحقق سلامتهم ويحول دون انتشار فيروس كورونا.
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