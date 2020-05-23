بلاش تجمعات.. تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل خلال عيد الفطر

أعلنت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها خلال أيام عيد الفطر، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وحذر مكتب منظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط من التجمعات، قائلا " تذكر أن أي تجمعات واسعة النطاق وزيادة الحركة يمكن أن تؤثر بسرعة وبشكل عكسي على عملنا الجماعي وجهودنا وتضحياتنا على مدار الأشهر الماضية".





وأشارت الصحة العالمية في تغريدة على تويتر إلى عدم وجود دليل يثبت أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها.





وتابعت "لكن ينبغي عليك اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر".





ونصحت المنظمة العالمية عند الشراء من الأسواق خلال العيد بالحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين الأفراد، داعية إلى تطهير عربات التسوق أو السلال إذا أمكن ذلك.



