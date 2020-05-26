الكويت تسجل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الكويت اليوم، الثلاثاء، تسجيل 608 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا وصل إلى 22575 حالة، بعد تسجيل 608 إصابة جديدة.





وأوضحت الصحة الكويتية أن الإصابات الجديدة منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم؛ ومن بين تلك الحالات 200 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و146 حالة لمواطنين كويتيين، و78 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و38 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.





وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪‬في دولة الكويت بلغ 7306 حالات، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 685 أخرين.



