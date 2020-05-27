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أخبار العالم

محكمة كندية تعلن تطورات في قضية تسليم ابنة الرئيس التنفيذي لـ هواوي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:43 م
ابنة الرئيس التنفيذي
ابنة الرئيس التنفيذي لـ هواوي
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على صالح
قضت محكمة في كندا بأن قضية تسليم المجرمين الأمريكية ضد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية منيج وانزهو يمكن أن تمضي قدمًا.

وكانت قوات الامن الكندية قد ألقت القبض على مينج زانزهو، ابنة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي في كندا في 1 ديسمبر 2018 بناءً على طلب من الولايات المتحدة بزعم تخطيطها لانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران وسوريا. 


وتنفي منج جميع التهم المنسوبة اليها

قالت رويترز إن قاضية المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية هيذر هولمز لم تبت فيما إذا كانت منج قد ارتكبت التهم المسوبة اليها احتيالا ام لا

قضت المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية هيذر هولمز بأن الادعاءات ضد منج في الولايات المتحدة ستكون أيضًا جريمة في كندا ، ما يعني أن قضية التسليم ضدها يمكن أن تستمر في كندا.

ومع ذلك ، لم يحكم القاضي في ما إذا كان منج قد ارتكب الاحتيال.

وتم القبض على منغ وانزهو، 48 سنة ، ابنة مؤسس شركة هواوي، في مطار فانكوفر في أواخر عام 2018. 

وتريد الولايات المتحدة تسليمها لمواجهتها بتهم الاحتيال. 

ووفقًا لواشنطن، استخدمت شركة هواوي شركة شل في هونج كونج لبيع معدات لإيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية. 

وتقول الولايات المتحدة إن منج ارتكب الاحتيال بتضليل بنك HSBC بشأن تعاملات الشركة التجارية في إيران.

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