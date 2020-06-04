عميد تربية عين شمس يوضح الحلول في حالة رسوب طالب بفرق النقل

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وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدى البلد يمكن للطالب اذا رسب ايضا في المرة الثانية يسمح له ان ينتقل بالمادة الي المرحلة العليا من الدراسة منوها انه بدء تسليم الابحاث يوم 31 مايو حتي 18 يونيو .





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عميد كلية تربية جامعة عين شمس أنه سيتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الابحاث وبعضها واذا تم التشابه بين الابحاث سوف يعرض الطالب نفسه الي الرسوب . وأكد





وأشار إلى انه يجب مراعاة نسبة الاقتباس وأيضا عدد المراجع المطلوبة في كل مادة علي حسب ما نوه عنه سابقا عن طريق الصفحة الرسمية للكلية ويجب علي الطالب مراعاة وضع وجهة نظره الشخصية في البحث .



