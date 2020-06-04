AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد تربية عين شمس يوضح الحلول في حالة رسوب طالب بفرق النقل

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:55 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه يمكن للطلاب  فرق النقل إذا رسب أحدهم في الابحاث يمكن ان يقوموا بتقديم بحث أخر ولكن بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من إعلان النتيجة.

أقرأ ايضا :
نائب رئيس جامعة عين شمس يشارك في اجتماع الأعلى للتعليم والطلاب

وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدى البلد يمكن للطالب اذا رسب ايضا في المرة الثانية يسمح له ان ينتقل بالمادة الي المرحلة العليا من الدراسة منوها انه بدء تسليم الابحاث يوم 31 مايو حتي 18 يونيو .

أقرأ ايضا :


وأكد عميد كلية تربية جامعة عين شمس أنه سيتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الابحاث وبعضها واذا تم التشابه بين الابحاث سوف يعرض الطالب نفسه الي الرسوب .

وأشار إلى انه يجب مراعاة نسبة الاقتباس وأيضا عدد المراجع المطلوبة في كل مادة علي حسب ما نوه عنه سابقا عن طريق الصفحة الرسمية للكلية ويجب علي الطالب مراعاة وضع وجهة نظره الشخصية في البحث .

والجدير بالذكر  إنه تم تحديد مصير طلاب النقل بالكلية، حيث تم الاكتفاء بالمقال البحثي، وتم الانتهاء من رفع جميع المقالات البحثية المطروحة للطلاب وكذلك ارسال المقالات البحثية لجميع طلاب فرق النقل علي الايميل الرسمي، علي ان  يجرى البحث بشكل فردي، اي لا يشترك فيه مجموعة من الطلاب، ويكون البحث خاصا بطالب واحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية لطلاب النقل

عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل وهذه شروطه.. عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية

عميد زراعة عين شمس يوضح كيفية اختيار المقالة البحثية لطلاب فرق النقل

أبحاث جامعة عين شمس.. عميد علوم يحدد المحظورات لطلاب النقل.. تربية تعلن عن مواعيد الاستلام.. وحاسبات تتيح الموضوعات البحثية على نظام التعليم الإلكتروني

عميد تربية عين شمس يضع معايير تقييم الأبحاث لطلاب فرق النقل

عميد تربية نوعية عين شمس: أزمة كورونا أثبتت قوة الكوادر البشرية بالجامعات

ترشيحاتنا

من خاف سلم.. رسالة رجاء الجداوي إلى جمهورها لمواجهة أزمة كورونا

بدء الصيف الداخلي.. شريف رمزي بصحبة زوجته وأولاده فى أحداث ظهور.. شاهد

فرجانى ساسي وسيطا .. صفقة جديدة على أعتاب الزمالك

نشرة المرأة والصحة.. فيتامين لاكتوفيرين وعلاقته بـ كورونا.. واحرص على ارتداء الكمامة في 3 أماكن

اليوم في بث مباشر..إليسا تروج لحفلها بهذه الطريقة

طيران الإمارات يعلن عودة الرحلات إلى 29 مدينة حول العالم

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 38 وفاة

عزل منزلي لجميع أفراد الأسرة.. النائب ممدوح مقلد: نتائج تحليل كورونا لازالت إيجابية

آخر المستجدات.. هذه الفصيلة تتعرض لفشل الجهاز التنفسي عند الإصابة بـ فيروس كورونا

الصحة تنصح بتناوله مرتين يوميا.. فوائد غير متوقعة لاكتوفيرين في علاج كورونا

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

بعد إصابتها بكورونا..شاهد أول تعليق من الاعلامية آية عبد الرحمن

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

نائب وزير التعليم: المعلمون يعملون في ظروف مادية صعبة.. وأقدم لهم 10 نصائح

الداخلية: ضبط 6180 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

من خاف سلم.. رسالة رجاء الجداوي إلى جمهورها لمواجهة أزمة كورونا

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة جديدة للعشاء.. طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة

علاج البرد الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الدافئ؟

نشرة المرأة والصحة.. فيتامين لاكتوفيرين وعلاقته بـ كورونا.. واحرص على ارتداء الكمامة في 3 أماكن