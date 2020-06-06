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برلمان

غدا.. اقتصادية النواب تناقش موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية

السبت 06/يونيو/2020 - 09:56 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
تبدأ اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير اجتماعاتها صباح غد، الأحد، بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:
1. جهاز حماية المستهلك.
2. مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
3. مديريات التموين.


وأيضا استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:
1. جهاز حماية المستهلك
2. مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
3. مديريات التموين.


وتستكمل اللجنة اجتماعاتها صباح الاثنين بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:
1. جهاز حماية المستهلك.
2. مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
3. مديريات التموين.


وأيضا مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:
1- ديوان عام الوزارة.
2- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
3- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.


استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:
1- ديوان عام الوزارة.
2- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
3- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.


استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:
1- ديوان عام الوزارة.
2- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
3- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
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