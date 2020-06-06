غدا.. اقتصادية النواب تناقش موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية

تبدأ اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير اجتماعاتها صباح غد، الأحد، بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:

1. جهاز حماية المستهلك.

2. مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

3. مديريات التموين.









وأيضا استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:

1. جهاز حماية المستهلك

2. مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

3. مديريات التموين.









وتستكمل اللجنة اجتماعاتها صباح الاثنين بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:

1. جهاز حماية المستهلك.

2. مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

3. مديريات التموين.









وأيضا مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:

1- ديوان عام الوزارة.

2- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

3- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.









استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:

1- ديوان عام الوزارة.

2- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

3- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.









استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:

1- ديوان عام الوزارة.

2- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.