غدا.. اقتصادية النواب تناقش موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية

تبدأ اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير اجتماعاتها صباح غد، الأحد، بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:
1. جهاز حماية المستهلك.
2. مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
3. مديريات التموين.
وأيضا استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:
1. جهاز حماية المستهلك
2. مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
3. مديريات التموين.
وتستكمل اللجنة اجتماعاتها صباح الاثنين بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:
1. جهاز حماية المستهلك.
2. مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
3. مديريات التموين.
وأيضا مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:
1- ديوان عام الوزارة.
2- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
3- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:
1- ديوان عام الوزارة.
2- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
3- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:
1- ديوان عام الوزارة.
2- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
3- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.