AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع جديد لإصابات فيروس كورونا في ليبيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ليبيا.

وقال المركز إن ليبيا سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا. بحسب "بوابة الوسط".

ووصل بذلك إجمال المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 256 شخصا.

وأضاف البيان أن  الإصابات كان منها حالتان من نيجيريا مقيمان في طرابلس، و3 حالات جدد من مدن طرابلس، وسبها، وصبراتة، وحالة تشادية الجنسية مقيمة في سبها قادمة إلى صبراتة،  وحالاتان عائدتين من موسكو، وثماني حالات مخالطين من سبها، وحالة مقيم في مصراتة قادم من سبها.

وتابع المركز أن الإصابات الـ17 المسجلة جاءت بعد إجراء تحاليل لعدد 379 عينة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد مصابي كورونا في ليبيا

ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في ليبيا

حالة وفاة و251 إصابة جديدة.. قطر تعلن ارتفاع ضحايا كورونا في البلاد

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في ليبيا

شفاء آخر 3 حالات مصابة بفيروس كورونا فى ليبيا

عائدون من الخارج.. لبنان يسجل 14 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

دلع نفسك.. موضة القمصان الرجالي لصيف 2020.. صور

بعد أنباء عن وساطة أسامة هيكل.. الأعلى للإعلام ردًا على أزمة مذيعات النهار: نرفض تدخل أى جهة

ماذا يحدث عند تناول المشمش .. 8 فوائد

حالته ليست خطيرة.. إصابة رئيس كازاخستان بفيروس كورونا

أخبار الزمالك | مرتضى يتفوق على الخطيب.. ومصير بن شرقي وأوناجم.. وإتمام الصفقة المنتظرة

لا يوجد منع بشرط.. التنمية المحلية تكشف حقيقة هامة بشأن وقف تراخيص البناء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 جنيه.. زيوت طبيعية تعالج آلام الظهر في دقائق

تحدوا إجراءات كورونا.. حفل بريطاني مخالف داخل الغابات يتسبب في حوادث خطيرة

شاهد.. أجمل صور القمر الفراولة .. وسبب تسميته بهذا الاسم