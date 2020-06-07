ارتفاع جديد لإصابات فيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ليبيا.





وقال المركز إن ليبيا سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا. بحسب "بوابة الوسط".





ووصل بذلك إجمال المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 256 شخصا.





وأضاف البيان أن الإصابات كان منها حالتان من نيجيريا مقيمان في طرابلس، و3 حالات جدد من مدن طرابلس، وسبها، وصبراتة، وحالة تشادية الجنسية مقيمة في سبها قادمة إلى صبراتة، وحالاتان عائدتين من موسكو، وثماني حالات مخالطين من سبها، وحالة مقيم في مصراتة قادم من سبها.





وتابع المركز أن الإصابات الـ17 المسجلة جاءت بعد إجراء تحاليل لعدد 379 عينة.







