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منوعات

بعد وفاته.. نجل زيزو نتانة يروي قصة نجاح ملك الكبدة

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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رنا اشرف_عدسة: كيرلس صلاح
توفي منذ أيام قليلة عبد العزيز مصطفى حمزة الشهير بـ"زيزو نتانة" صاحب أشهر عربة كبدة وسجق في مصر، والذي يعد أحد المعالم المميزة في حي مصر القديمة، حيث اشتهر بأنه مقرب من الفنانين، لاعتياد الكثير من الفنانين على تناول سندوتشات الكبدة والسجق من عربته. 

وتم إنشاء المطعم في عام 1962 في حي الجمالية ومازال يتردد عليه الكثير من الزبائن المشهورين من مصر والوطن العربي ومن ضمن هؤلاء الفنانين: الزعيم "عادل إمام" ومدحت صالح ومحمد محيي ومحمد فؤاد وهاني شاكر وهاني سلامة.

وقال أحمد عبد العزيز الابن الأكبر للحاج "زيزو"، لـ"صدى البلد"، إن والده توفي يوم 2 يونيو الجاري إثر إصابته بجلطة في المخ.

وأضاف أن والده أنشأ المطعم بمفرده في عام 1962 بالعمل الشاق والمثابرة والاجتهاد ومن وقتها وهو ملك السندوتشات في مصر بلا منازع، لافتا إلى أن المطعم ليس له فروع أخرى، بسبب حب والده وارتباطه الشديد بالمنطقة.

وتابع أنه كان دائما ما يتردد علي المطعم الكثير من الفنانين عللى رأسهم الفنانين عادل إمام ويحيي الفخراني ورانيا فريد شوقي وهاني شاكر واللاعب حازم إمام والفنان محمد فؤاد والعديد من المشاهير أيضا.

وبسؤاله عن إمكانية افتتاح فروع أخرى للمطعم بعد رحيل والده، قال أحمد عبد العزيز إنه في الوقت الحالي سوف نركز على أن يستمر العمل بنفس النهج والمهمة أو بنفس الجودة كما كان من قبل وإذا كان هناك حاجة للتوسع في المستقبل سوف يتم فتح فروع أخرى.

وأضاف أن والده من مؤسسين تلك المهنة في مصر وأن معظم أصحاب محلات السندوتشات في مصر قد عملوا تحت يد والدة وأنه هو من علمهم وساعدهم حتى وصلوا لما هم فيه الآن.

وأشار إلى أن حالة البيع تأثرت في الوقت الحالي كثيرا بسبب جائحة كورونا التي أصيبت البلاد مؤخرا.
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