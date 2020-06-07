عيار 21 بـ 772 جنيها للجرام.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 7 -6-2020

استقرت أسعار الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم، الأحد، 7 يونيو 2020 بعد تراجع طفيف بقيمة جنيه واحد سجله أمس السبت وفقا لموقع gold price today.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 772 جنيها.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 بمحالات الصاغة نحو 882 جنيها كأعلى سعر له.
وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 بقيمة 662 جنيها.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 نحو 515 جنيها.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6176 جنيها.
بلغ سعر أوقية الذهب نحو 27.439 ألف جنيه.
وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 772 جنيها.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 بمحالات الصاغة نحو 882 جنيها كأعلى سعر له.
وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 بقيمة 662 جنيها.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 نحو 515 جنيها.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6176 جنيها.
بلغ سعر أوقية الذهب نحو 27.439 ألف جنيه.
وسجل كيلو الذهب نحو 882.3 ألف جنيه.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.