إزالة 17 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية بمراكز"الدلنجات - رشيد - حوش عيسى - شبراخيت" من إزالة 17 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 2962 م2 وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.





شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





ويهيب المحافظ بالمواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع المخالفين.









وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات - رشيد - حوش عيسى - شبراخيت) عن إزالة 17 حالة تعد على مساحة 2962م2 عبارة عن: إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2318 مترا بقرية كوم زمران بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.





وإزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 494 مترا بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض.





وحالتى تعد على حرم الطريق بمساحة 110 أمتار عبارة عن مجري خرسانى بحوش عيسى.



