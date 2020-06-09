ضبط عصابة سرقة السيارات بأسيوط وسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسيوط وسوهاج.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام "ميكانيكى – 3 عاطلين - "لهم معلومات جنائية" - مُقيمين بدائرة قسمى شرطة أول وثانٍ ومركز أسيوط"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.









عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 من المتهمين بدائرة مركز شرطة أبو تيج، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات بدائرة مركزى شرطة "القوصية - أبو تيج"، وقسمى شرطة "أبو تيج - طهطا" بسوهاج، وبإرشادهم تم ضبط السيارات المستولى عليها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



