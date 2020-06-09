المسروقات دولارات وألماظ.. خادمة تستعين بزوجها وصديقهما لسرقة شقة جواهرجي بالمعادى

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى كشف غموض بلاغ بتعرض شقة جواهرجى بالمعادى للسرقة ، حيث تبين سرقة مجوهرات وأموال من خزينته ، وكشفت التحريات أن الخادمة استعانت بزوجها وآخر لارتكاب الواقعة تم ضبطهم وجار عرضهم على النيابة للتحقيق .





فقد تبلغ لقسم شرطة المعادى من (تاجر مصوغات ذهبية – مقيم بدائرة القسم) قرر بإكتشافه سرقة مبلغ 120 ألف دولار أمريكى و 4 خواتم ألماس من داخل الخزينة بالشقة سكنه .





اقرأ ايضا| ضبط عصابة سرقة السيارات بأسيوط وسوهاج





على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة التى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة خادمة تعمل طرف المجنى عليه بالاشتراك مع زوجها" سائق "وصديقتها سبق وأن عملت طرف المجني عليه تم ضبطهم .





واعترفوا بأنه نظرًا لعلمهم بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة وعلم الأولى بالأرقام السرية الخاصة بالخزينة ، وإحتفاظها بنسخة من مفتاح مسكن المجنى عليه " بحكم طبيعة عملها " ، إختمرت فى ذهنهم فكرة سرقته .





وفى سبيل ذلك إستغلوا عدم تواجده بالمسكن ، وقاموا بالتعاون فيما بينهم بإرتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط (4 خواتم ألماس " المستولى عليهم " - مبلغ مالى 46 ألف دولار أمريكى - مبلغ مالى 431600 جنيه مصرى) أقروا بأنه من متحصلات الواقعة عقب قيامهم بإستبدال جزء من المبلغ المالى المستولى عليه إلى العملة الوطنية.





كما تم بإرشادهم ضبط (كمية من المصوغات الذهبية تقدر بقيمة مبلغ 102150 جنيه - 6 هواتف محمول ، 2 جهاز "تابلت"، 2 سماعة تقدر بقيمة مبلغ 61000 ألف جنيه - كمية من الملابس والشنط والأحذية تقدر بقيمة مبلغ 12000 ألف جنيه) أقروا بشرائهم من باقى المبلغ المالى المستولى عليه.





باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.



