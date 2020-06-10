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تكنولوجيا

شاومي تطلق ساعتها الذكية Mi Band 5.. تعرف على المواصفات.. صور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:16 ص
شاومى تطلق ساعتها
شاومى تطلق ساعتها الذكية Mi Band 5..تعرف على المواصفات..صور
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن موعد إطلاق ساعتها الرياضية الجديدة Mi Band 5 غدًا الخميس الموافق 11 يونيو.

يأتى ذلك بعدما نجحت شاومي فى اقتحام أسواق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، ومنها الساعة الرياضية التى تقدم إمكانيات متقدمة ومواصفات قوية، مقابل سعر غير مبالغ فيه.

Xiaomi Mi Band 5 confirmed to have camera remote, NFC payments, female health tracking, and large display

وذكر موقع "gsmarena" التقني أبرز سبع مميزات رئيسية للساعة الذكية  Mi Band 5، والتى تأتى بشاشة بيضاوية من نوع  OLED بقياس 1.2 بوصة ، حيث قامت بنشر صور ترويجية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الإجتماعى الصينية Weibo.

وتتميز ساعة شاومى الذكية Mi Band 5 بمستشعر للتحكم في كاميرات الهواتف الذكية وإلتقاط الصور عن بعد، ومزودة بـ 11 وضع رياضى ويشمل رياضات مختلفة مثل اليوجا yoga، وركوب الدرجات.

كما تدعم ساعة Mi Band 5 برنامج  خاص لمتابعة صحة المرأة، وميزة الذكاء النشط (PAI) والتي تستخدم بيانات معدل ضربات القلب لإعلام المستخدمين بمستوى النشاط المطلوب للبقاء فى صحة جيدة.

New Xiaomi Mi Band 5 images appear, showing official colors

وتأتى ساعة Mi Band 5 بمستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين فى الدم، ومساعد صوت Amazon Alexa، وتدعم تقنية NFC، بالإضافة الى شاحن مغناطيسي أكثر قوة من نوع plug-in.

وتتوفر ساعة شاومى بأربع ألوان رئيسية هي البرتقالى والأحمر والأخضر والأسود، ويمكن حجزها على موقع الشركة الرسمى بمجرد إطلاقها للأسواق العالمية غدًا الخميس الموافق11 يونيو.
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