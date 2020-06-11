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محافظات

رئيس مدينة نخل: دراسة مشاكل الأهالي وحلها في حدود المتاح

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:45 م
رئيس مدينة نخل :
رئيس مدينة نخل : دراسة مشاكل الأهالي وحلها في حدود المتاح
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احمد صالح
تفقد سليمان فرج رئيس مدينة نخل محافظة شمال سيناء ' عدد من التجمعات السكنية بالمدينة' لتفقد احوال العمل و الاستماع الى شكاوى السكان بهذه التجمعات .

واستمع رئيس المدينة خلال جولته الميدانية التي مطالب الأهالي بكل من قرية الكنتلا وتجمعي السلام والبيضا ' وقد رافقه خلالها خليل على خليل سكرتير المدينة وفرج حماد مدير عام إدارة الشباب والرياضة وبحضور عواقل وشباب القرية.

وأكد فرج ' بأن كافة المطالب التي تقع ضمن اختصاصات مجلس المدينة سيتم دراستها وبحثها لتقديم الحلول المناسبة لها في حدود الإمكانيات المتاحة.

حيث سيتم مخاطبة مديريتي التربية والتعليم والصحة بالمشاكل التي تواجه التجمعات السكنية الثلاثة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها .

وقد وعد رئيس المدينة ' بعمل حصر للمطالب التي عرضها قاطني التجمعات السكانية الثلاثة والتي تتطلب موافقه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ ' لاعطاء توجيهاته بحلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية الأخرى بالدولة .

وقد وجه أهالي قرية الكنتيلا الشكر لرئيس مدينة نخل على زيارته الميدانية للقرية للتعرف علي المشاكل التي تواجه سكان التجمعات السكنية التابعة لها .
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