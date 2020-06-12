إسلام محارب وزوجته يشعلان إنستجرام بصورة.. شاهد

شارك إسلام محارب لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب الجونة الحالي ، جمهوره بصورة جديدة مع زوجته، عبر حسابه بموقع التواصل "إنستجرام".









وظهر إسلام محارب فى الصورة داخل سيارته بصحبة زوجته، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا



































