AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسلام محارب وزوجته يشعلان إنستجرام بصورة.. شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:00 م
اسلام محارب وزوجته
اسلام محارب وزوجته
Advertisements
محمد بدران
شارك إسلام محارب لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب الجونة الحالي، جمهوره بصورة جديدة مع زوجته، عبر حسابه بموقع التواصل "إنستجرام".


وظهر إسلام محارب فى الصورة داخل سيارته بصحبة زوجته، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا









View this post on Instagram

🌏❤️

A post shared by eslam mohareb (@eslam.mohareb22) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع زوجته.. محمد الشناوي يشعل السوشيال ميديا .. شاهد

بصورة.. عمرو زكي يستعيد ذكرياته مع ويجان الإنجليزي

حمدي فتحي وعمرو السولية يواصلان التدريبات في الجيم.. فيديو

ربنا يتمملك بخير.. أيمن عبد العزيز يهنئ مصطفى محمد بحفل زفافه

لاعب الزمالك يهنئ مصطفى محمد بعقد قرانه

أحمد أيمن منصور ينشر صورة من أمام الكعبة.. شاهد

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لـ أزمة بنات شريف منير على السوشيال ميديا

أحمد السقا يعلم حصانه الرقص .. شاهد

الصحة: 12 إجراء للتعامل مع مصابي فيروس كورونا بالمنزل

نائب مدير مستشفى حميات إمبابة: نعيش في مرحلة ذروة تفشي كورونا

لا دعامة تهمنا ولا كورونا تهتنا.. رامز جلال يطمئن الجمهور على أشرف زكى

شاهد.. حرق تابوت سيدة متوفاة بكورونا عقب دفنها بالمحلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات.. طريقة عمل فاهيتا فراخ

8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال

الأم أصيبت بالعدوى بسبب مديرها.. كورونا يحرم 5 أطفال من والديهما بفارق يوم واحد