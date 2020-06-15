AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عبدالعال يطالب مستقبل وطن ودعم مصر بمراعاة تمثيل السيدات بمجلس الشيوخ

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:23 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى
حرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الحصول على وعد من حزب مستقبل وطن، وائتلاف دعم مصر، على مراعاة تمثيل السيدات في المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ.

جاء ذلك أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون مجلس الشيوخ، أمام اعتراض النائبات على تخصيص 10% فقط من المقاعد في القوائم للمرأة.

ووافق المجلس على نص المادة الأولى: يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.

وقال أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: لا يجب علينا أن نغير نظرة الشفقة على المرأة.. المرأة المصرية قادرة على النجاح في الدوائر الفردية.

فيما نصت المادة الرابعة على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروع قانون مجلس الشيوخ.. 27 دائرة للفردي و4 للقوائم بواقع 15 و35 مقعدا لكل دائرتين

أبرزهم السجينى ورشاد .. ننشر أسماء النواب الموقعين على مشروع قانون مجلس الشيوخ

رئيس حزب الغد: كنت اتمنى تشكيل مجلس الشيوخ بـ 200 عضوًا بالقائمة والباقى لرئيس الجمهورية

أمين عام حزب إرادة جيل: مشروع قانون مجلس الشيوخ تضمن مواد تمنع التربح

‎تشريعية البرلمان توافق على تشكيل القوائم الانتخابية بالقانون الجديد.. تفاصيل

بعد موافقة تشريعية البرلمان..ضوابط جديدة لقوائم انتخابات النواب القادمة

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا فضحتهم.. شاهد 3 أفراد يسرقون هواتف رواد الدائري و26 يوليو

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

مشروب المناعة.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

بـ صورة فقط.. الكهرباء تكذب شائعات إصابة الوزير بـ كورونا

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

هل يجوز قضاء صلاة الضحي بعد الظهر أو العصر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات.. أعراض نقص فيتامين C

المتاجر البريطانية تعيد فتح أبوابها بعد إغلاق دام 3 أشهر.. شاهد ردود أفعال المتسوقين

بالشعر المبلل.. مي عمر تتألق بإطلالة جريئة