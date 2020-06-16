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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف: خروج 27 حالة من عزل كورونا بالمستشفى الجامعي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:57 م
تعافى وخروج 27 حالة
تعافى وخروج 27 حالة من فيروس كورونا
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن تعافى وخروج 27 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من العزل المخصص لهم بمستشفى بنى سويف الجامعي .


جاء ذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم وبعد أن تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.


وتابع الدكتور منصور مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي التقرير اليومي الخاص بالجهود التي تبذل داخل العزل بالمستشفى.


وأشاد بجهود وكفاءة الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمة الطبية في المستشفى، مؤكدا أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية ولدعم جهود الدولة في صد هجوم فيروس كورونا ومنع انتشاره.


وأكد رئيس جامعة بنى سويف، أنه تم تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوى على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، و28 جهاز تنفس صناعي، و25 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرا لعلاج مصابي فيروس كورونا والذين تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة الى متوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منازلهم وتحت إشراف طبى من مستشفى الجامعي.

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