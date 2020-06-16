رئيس جامعة بنى سويف: خروج 27 حالة من عزل كورونا بالمستشفى الجامعي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن تعافى وخروج 27 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من العزل المخصص لهم بمستشفى بنى سويف الجامعي .





جاء ذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم وبعد أن تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.



