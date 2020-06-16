عبد التواب: رئيس نادي قضاة مصر يكرم رئيس مجلس القضاء الأعلى

قال المستشار حمدي عبد التواب عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورئيس لجنة العلاقات العامة والخدمات بالنادي؛ أن المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس نادي القضاة، قدم درع تكريمً للمستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.





وجه عبدالمحسن، كلمة، لرئيس محكمة النقض قال فيها: نشهد الله إنكم أديتم الأمانة على أكمل وجه، وإننا لم نجد فيكم أو منكم إلا كل الخير لقضاة مصر، وكل الاستجابة والتعاون وبل والمبادرة لما فيه صالح القضاء.





وأضاف: قضاة مصر فتحتم أبوابكم للجميع، الصغير قبل الكبير، احتويتم بسعة صدركم كل صاحب حق، واستجبتم بعدلكم إلى كل صاحب مظلمة.





وأضاف عبدالتواب، إن تقديم درع النادي لرئيس المحكمة تقليد أصيل داخل نادي القضاة.





وكانت الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض، انعقدت، اليوم؛ برئاسة المستشار عبدالله عصر، بحضور أعضاء الجمعية، بالبهو الرئيسي بدار القضاء العالي، مع مراعاة التدابير الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواجهة فيروس كورونا.









واستعرض عصر إنجازات المحكمة على مدار العام القضائى، مطالبًا أعضاء الجمعية ببذل الجهد في إنجاز الطعون طوال مدة الصيف، لسرعة الفصل، وتحقيق العدالة الناجزة للشعب المصري، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وجهت الجمعية العمومية الشكر له على رعايته للقضاء المصري.





وأعلن رئيس محكمة النقض، اختيار عدد جديد من بين قضاة الاستئناف، والنيابة العامة، بالاقتراع السري، للعمل قضاة بـ«النقض».





وانتهت الجمعية إلى تفويض عصر بإدارة شؤون المحكمة خلال الفترة المقبلة.





حضر اجتماع الجمعية العمومية المستشار طه قاسم، النائب الأول لرئيس المحكمة، والمستشار حسين الصعيدي، النائب الثانى لرئيس المحكمة، والمستشارين محمود مسعود، مدير نيابة النقض، وحسين عبداللطيف، رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، وأشرف مسعد، المستشار الفني لرئيس المحكمة وقياداتها.









يذكر أن النقض عاودت العمل من جديد، بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا، مع اتباع عدد من الإجراءات الوقائية.



