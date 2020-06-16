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أخبار العالم

وزيرة الدفاع الألمانية لـ ترامب: الأمن ليس سلعة يتم تداولها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:08 م
وزيرة الدفاع الألمانية
وزيرة الدفاع الألمانية
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رويترز
علقت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، قائلة إن "الأمن ليس سلعة يتم تداولها".

وأضافت كرامب كارينباور أن "حلف الناتو ليس منظمة تجارية والأمن ليس سلعة".

وكان ترامب اتهم ألمانيا بأنها "جانحة" في مدفوعاتها لمنظمة حلف شمال الأطلسي، مهددا بسحب قواته ما لم تغير برلين مسارها.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستخفض عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا إلى 25 ألفا.

كما أمر البنتاجون في 5 يونيو بسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا حتى شهر سبتمبر المقبل، فيما أفاد مسؤول أمريكي كبير وقتها بأن العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا هو 34500.
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