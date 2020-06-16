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رياضة

ليفاندوفسكي يتقدم لـ بايرن ميونخ على حساب فيردر بريمن.. والبافاري يقترب من الفوز بالدوري الألماني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي بايرن ميونخ ونظيره نادي فيردر بريمن، بتقدم الفريق البافاري بايرن ميونخ بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

بايرن ميونخ بدأ المباراة مسيطرًا على أحداثها وحتى نهاية النصف الأول منها، سدد لاعبوه 8 كرات منها 3 كرات على المرمى، وسط استسلام من لاعبي فيردر بريمن في الخط الهجومي، وصلابة دفاعية بالنسبة لخط الدفاع.

وفي الدقيقة 43، تلقى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، كرة طولية من زميله جيروم بواتينج، ليستلمها ببراعة، ثم يسددها بقوة في شباك فيردر بريمن، معلنًا عن هدف التقدم للفريق البافاري.

ويحتاج نادي بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لإعلان فوزه بصفة رسمية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي بروسيا دورتموند.
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