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أخبار البلد

300 مصري من العالقين بقطر يصلون مطار القاهرة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:55 ص
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنها 300 راكب من المصريين العالقين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة استثنائية رقم ms931 تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من سلطنة عمان على متنها  300 مصري من العالقين بقطر، وخضع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكانت وزارة الطيران المدني ، أعلنت عن تسيير جسر جوي  لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم ، وتم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يوميًا إلى القاهرة.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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