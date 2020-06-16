على متن 315 رحلة.. وزير الطيران: نقلنا 57 ألف مصري عالق بالخارج منذ بداية أزمة كورونا

أعلن الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، أن وزارة الطيران المدني سيرت على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران، نحو 315 رحلة جوية استثنائية إلي دول العالم، نقلت على متنها 57 ألف مصري عالق بالخارج ، منذ بداية الازمة.





وأكد وزير الطيران ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بمقر وزارة الطيران، أن كافة المطارات المصرية علي أتم استعداد لتشغيل الرحلات الجوية، مطلع يوليو المقبل، من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وغيرها من التجهيزات.









ويعقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.



