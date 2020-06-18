الأوقاف: مكافأة تشجيعية لأول خمس مديريات تحقق 500 صك بمشروع صكوك الأضاحي

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منح مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لأول خمس مديريات إقليمية تحقق كل منها خمسمائة صك، على أن تقدم المديرية كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف، ومكافأة أخرى قدرها 1500 جنيه لكل إمام أو موظف أو مسئول يحقق مائة صك منفردًا، لأول 20 شخصًا.





وقالت الوزارة إن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحٍ.







وأعلنت وزارة الأوقاف قيمة الصك 1800 جنيه تذهب كاملة في صورة لحوم إلى الأسر الأولى بالرعاية دون تحمل أي مصروفات إدارية أو مكافآت من قيمة الصك.





وأطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك أضاحي الأوقاف للعام 1441هــ 2020، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، والدور الذي تقوم به الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

