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الأوقاف: مكافأة تشجيعية لأول خمس مديريات تحقق 500 صك بمشروع صكوك الأضاحي

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:31 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منح مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لأول خمس مديريات إقليمية تحقق كل منها خمسمائة صك، على أن تقدم المديرية كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف، ومكافأة أخرى قدرها 1500 جنيه لكل إمام أو موظف أو مسئول يحقق مائة صك منفردًا، لأول 20 شخصًا.


 وقالت الوزارة إن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحٍ.


    
وأعلنت وزارة الأوقاف قيمة الصك 1800 جنيه تذهب كاملة في صورة لحوم إلى الأسر الأولى بالرعاية دون تحمل أي مصروفات إدارية أو مكافآت من قيمة الصك.


وأطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك أضاحي الأوقاف للعام 1441هــ 2020، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، والدور الذي تقوم به الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.


ووقع  وزير الأوقاف وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون بشأن توفير 400 طن "لحوم أضاحي" كدفعة أولى، وهي عبارة عن رؤوس أضاحي يتم توفيرها وذبحها في الوقت الشرعي بمعرفة وزارة التموين، وبإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.

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