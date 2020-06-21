بشرى: نحضر للدورة الرابعة لمهرجان الجونة وكأن كورونا غير موجود

قالت الفنانة بشرى، مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، إن مرحلة التحضيرات المتعلقة بالدورة الجديدة، بدأت منذ أربعة شهور تقريبًا، حيث يُجرى العمل بشكلٍ يومي وعلى قدم وساق بشأن الرغبة في ظهور الدورة المقبلة على مستوى عالٍ من الاحترافية.





وأضافت "بشرى" خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن فريق عمل المهرجان يعمل بشكلٍ طبيعي، وكأن أزمة فيروس كورونا ليست موجودة، على أمل انعقاد الدورة الجديدة في موعدها المُحدد نهاية شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن فريق البرمجة واللجنة المنوطة باختيار الأفلام يعملان حاليًا على اختيار الأفلام، لانتقاء الأفضل منها.





وأشارت إلى أنه في حال انعقاد الدورة بشكل طبيعي، سيتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والالتزام بالتباعد الاجتماعي، متابعة: "نعمل حاليًا للدورة الجديدة حتى نكون على وضع الاستعداد لحين صدور إشعار آخر".