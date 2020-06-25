غادة والي: رصدنا 9 آلاف موقع جنسي جديد لاستغلال الأطفال ظهرت مع جائحة كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة غادة والى ، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إنه تم رصد 9 آلاف موقع جنسي جديد، ظهرت فى وباء فيروس كورونا، لاستغلال الأطفال جنسيا على مستوى العالم، مضيفة أن تواجد الأسرة والأبناء أمام الإنترنت يعرضهم لمخاطر واستغلالهم جنسيا والاتجار بالبشر.









هناك 31 مليون امرأة معرضة للعنف خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبى به خطوط ساخنة للابلاغ عن العنف المنزلى ضد المرأة، مؤكدة أن الاتحاد اول من دق ناقوس الخطر وأكد ان هناك زيادة 60% فى العنف ضد المرأة فى الفترة الاخيرة. وأضافت غادة والى ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على فضائية " الحياة"، أن









وأوضحت ان منظمة الامم المتحدة للمرأة قارنت ارقاما مختلفة للعنف ضد المرأة، وتم التوصل الى ان الوجود بالمنزل مع الظروف الاقتصادية الضاغطة ادى الى العنف ضد المرأة بسبب الضغوط الاقتصادية والمشاكل المختلفة.









ولفتت إلى أنه تم اطلاق التقرير العالمى حول حال المخدرات فى العالم فوجد أنه نظرًا لاغلاق الحدود اصبح هناك اتجار كبير جدًا فى السوق السوداء، مضيفة أن هناك انخفاضا فى اسعار المخدرات مما ادى الى خطورة فى زيادة الاتجار.









وأشارت إلى أن هناك استخداما للانهار والطرق البحرية لنقل المخدرات بين الدول، بالإضافة الى التحول لانواع مخلقة كيميائيًا ، مضيفة أن هناك 269 مليون مواطن يتعاطون المخدرات منهم 30 مليون مدمن حول العالم.







