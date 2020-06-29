محافظة القاهرة: إزالة مقر الجمعية التعاونية للأثاث لتعديه على حرم سور مجرى العيون

بدأت محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، في إخلاء وهدم وازالة الجمعية التعاونية للأثاث وملحقاتها للتعدي على حرم سور مجرى العيون وذلك وسط تواجد مكثف لقوات الأمن وقيادات وزارة السياحة والآثار، وذلك وفقًا لتوجيهات خالد عبد العال محافظ القاهرة وتحت إشراف المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.



وقالت نائب المحافظ إن المبنى مخالف ومتعد على حرم الاثار بسور مجرى العيون وهو ملاصق للجزء الرئيسي من الأثر المعروف بالسبع سواقي، موضحة أن هذا المبنى يحتل المكان الذي كانت الساقية السابعة موجودة فيه، والتي كانت بدورها تقوم بتزويد سور مجرى العيون بالمياه ليوصلها إلى القلعة سابقا، بالإضافة إلى أن المبنى مجاور أيضا لمنطقة تطوير العشوائيات.



وعن طبيعة المبنى، قالت نائب المحافظ إنه يتكون من مقر لجمعية صناع الأثاث، التي تنقسم إلى جزءين أرضي وهو قاعة لعرض الأثاث المنزلي، وعلوي يضم ورش التصنيع، ثم سطح المبنى، وهو عبارة عن مكان يشبه المخزن.



وأشارت عبدالمنعم إلى ان هذا القرار أخذ حيزا كبيرا من الاهتمام لأنه شكل أهمية كبيرة لوجوده بجانب سور مجرى العيون وهو اثر له أهميته إلى جانب وجوده وسط منطقة عشوائية تدخل حيز تطوير المناطق العشوائية بالإضافة إلى وجوده في طريق سير المومياوات الملكية عند نقلها إلى متحف الحضارة ولذلك وجب تنفيذ الإزالة لما يشكله هذا المبنى (جمعية صناع الأثاث) من تشويه عام لبانوراما الأثر.