فضحتهم على الفيسبوك.. مؤسس «تمرد» يكشف كيف حاولت أمريكا إجهاض ثورة 30 يونيو.. فيديو

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب، ومؤسس حركة تمرد، إن السفارة الأمريكية حاولت التواصل معه وتوجيه دعوة رسمية له، فطلب منهم إرسال الدعوة عبر البريد الإلكتروني؛ خوفًا من نفيهم، وذلك قبيل ثورة 30 يونيو.





وأوضح بدر، في حواره لبرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى، أنه قام بنشر الدعوة على صفحته، وكتب: "أن هذا شأن داخلي مصري لا علاقة لكم به"، مرددا: "قلت بأني لن أقبل أي حوار ورفضت دعوتهم".





ولفت بدر، إلى أن الضغوط الأمريكية بدأت في التلويح يوم 1 يوليو بأنه سيتم قطع بعض المعونات العسكرية عن مصر، وكذلك وقف توريد بعض قطع الغيار للطائرات بها.





وتابع بدر: "عملنا مؤتمر يوم 3 يوليو صباحًا بأننا كشباب مصري مش عايزين معونة أمريكية، وكنا واثقين من انحياز الجيش لإرادة المصريين ولن يخضع لأي ضغوط وقلت أننا مش عايزين حاجه ونازلين أكثر من يوم 30 يونيو وهنفضل موجودين في الشوارع".





وأكد "بدر"، أن خطاب الرئيس المعزول محمد مرسي في يوم 2 يوليو هو خطاب يدعو للحرب الأهلية، وطالبت باعتقاله بعد ذلك.