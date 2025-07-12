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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نهضة شاملة.. كيف تعمل الدولة على زيادة انتاجية اللحوم والدواجن؟

الماشية
الماشية

تعد تنمية الثروات الحيوانية والداجنة، من أهم أولويات الدولة خلال الآونة الأخيرة لزيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء من ناحية، وبالتالى سد العجز فيها وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها ، ومن ناحية أخرى زيادة انتاجية الدواجن .

محاور انتاجية اللحوم

 

من جانبه، كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، عن أهم محاور زيادة انتاجية اللحوم والدواجن ، حيثُ تعكف الدولة حاليا على إقامة المشروعات القومية والتى تخدم على القطاع بما ينعكس إيجابيًا على الانتاجية مثل المشروع القومى للبتلو وتطوير عنابر الدواجن وتقديم أوجه الدعم لمربي الدواجن  .

إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأمصال

وأضاف “سليمان” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن العمل المستمر على التوسع في جهود توفير اللقاحات البيطرية، وتعزيز وتشجيع الاستثمار في صناعتها لما لها من دور جوهري في حماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة لذا قامت الدولة بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأمصال واللقاحات البيطرية والبشرية، تمثل نقلة نوعية في مسار توطين هذه الصناعة الحيوية، ودعم القطاع الخاص للتوسع في الإنتاج.

وأشار “رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة”، إلى أن الحكومة تعمل على  تطوير البنية التحتية الصحية لثرواتها الحيوانية والداجنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

إطلاق قوافل بيطرية مجانية

وأشاد بدور الوزارة فى إطلاق قوافل بيطرية مجانية، مما يدعم مربي الدواجن والماشية مما يقلل من الخسائر الناتجة عن الأمراض والأوبئة وبالتالى زيادة الانتاجية.

اللحوم الدواجن زيادة الانتاجية من اللحوم الأمصال

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