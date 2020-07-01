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أخبار العالم

خرق واضح لـ العقوبات الأمريكية.. إيران تصدر الغاز لـ تركيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:22 م
ايران تصدر الغاز
ايران تصدر الغاز لـ تركيا
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دعاء أبوهشيمة
استأنفت إيران تصدير الغاز إلى تركيا؛ وذلك في خرق واضح للعقوبات الأمريكية، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان مسؤول إيراني كبير في قطاع الغاز، قال إن إيران تتوقع استئناف صادرات الغاز إلى تركيا بحلول منتصف يوليو على أقصى تقدير، بعد انفجار في خط أنابيب في تركيا أجبر على تعليق الإمدادات في نهاية مارس.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، إن الطريق الذي تسلكه إيران لا يقبله المجتمع الدولي، النظام في إيران لن يعدل سلوكه وسيواصل استفزازاتها.

ودعا بومبيو الأمم المتحدة لتمديد حظر التسلح على إيران، مؤكدًا أنه يجب التصدي لتهديد إيران للأمن والسلم الدوليين.

وأضاف أنه إذا رفعت العقوبات إيران ستستغل ذلك لزعزعة المنطقة. 

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن بلاده  لن تتراجع عن الوقوف في وجه العقوبات الأمريكية.

وكان ذلك عقب ساعات من إعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، فرض عقوبات ضد 5 بحارة إيرانيين قادوا ناقلات النفط التي نقلت البنزين ومشتقاته إلى فنزويلا.
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