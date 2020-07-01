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رياضة

خطة لعودة اللاعبين المصابين بكورونا للملاعب.. الشباب والرياضة تحظر التدخين داخل منشآتها

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أرسلت اللجنة التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة والمعنية بتنفيذ ورصد الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بعودة النشاط الرياضى وفتح المنشآت تعميمًا إلى جميع الهيئات الرياضية والشبابية وتتضمن اللجنة الاوليمبية المصرية وكافة الاتحادات الرياضية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية و مراكز شباب وكافة المنشآت الرياضية والشبابية التي تمتلكها الوزارة وما شابها من هيئات بحظر التدخين للأعضاء المتواجدين بها وذلك في ضوء التوصيات والضوابط الصحية الصادرة من وزارة الصحة المصرية بالتأثيرات السلبية المتعلقة بالتدخين عامة وعلى وجه الخصوص في الوقت الحالي في ظل جائحة كورونا.

وتضمن تعميم اللجنة التنفيذية ضرورة تنفيذ تلك القرارات وفقًا للآليات والضوابط التنفيذية التي يتولى وضعها وتنفيذها مجالس إدارات تلك الهيئات أخذًا بعين الاعتبار كافة الاعتبارات الصحية والاحترازية وضوابط السلامة والاشتراطات البيئية المعمول بها في هذا الشأن حرصًا علي مرتادي تلك الهيئات من مختلف الاعمار والفئات .

وفى سياق متصل ، قامت اللجنة بمخاطبة اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية وجميع اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية لإعداد خريطة تتضمن كافة الترتيبات الخاصة بعودة اللاعبين الي الحياة التدريبية في حالة إصابتهم أو تعرضهم للإصابة بفيروس كرونا المستجد على أن تتضمن تلك الخريطة الارشادات والتعليمات والاختبارات القياسية من مختلف النواحي الفسيولوجية او النفسية والتي يحتاجها اللاعب فور العودة من تلك الإصابة ويتم ذلك من خلال التنسيق المباشر مع اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية او اللجان الطبية بالهيئات المختلفة مثل اللجنة البارالمبية والاتحادات غير الأولمبية وما يماثلها من هيئات مع مراعاة عرض تلك التعليمات علي اللجنة الطبية العليا ووزارة الصحة ولجنة الازمات بمجلس الوزراء للاعتماد قبل إقرار العمل بها.
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