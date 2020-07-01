بـ فريق جديد.. ريال مدريد يدخل عالم كرة القدم النسائية الموسم المقبل

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن وجود فريق نسائي لكرة القدم يحمل اسم النادي بشكل رسمي، بعد موافقة الاتحاد الإسباني على إندماج الملكي مع نادى ديبورتيفو تاكون لكرة القدم النسائية.





ونشر النادي الملكي بيانًا على موقعه الرسمي، أكد فيه موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على اندماجه مع نادي تاكون، وأنه سيتم تفعيل الإندماج بين الفريقين ابتداءًا من نهاية الموسم الحالي.





وسيلعب مبارياته في المدينة الرياضية الفالديباليس، كما أن مدرسة النادي ستحتوي مختلف الفئات العمرية للانضمام للفريق النسائي الأول لريال مدريد.





وقال البيان: "أبلغنا الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم أن الوثائق المذكورة صحيحة، ولذلك فإن ضم النادي سيكون ساريًا عندما ينتهي موسم كرة القدم الحالي 2019-2020 بشكل نهائي".







وتقام المباراة غدًا الخميس في العاشرة مساءً على ملعب نادي ريال مدريد الثاني " ألفريد دي ستيفانو".

وجاءت القائمة كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - ألفونسو أريولا - ألتوبي

خط الدفاع: سيرجيو راموس - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - داني كارفخال - مارسيلو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسميرو - فيدي فالفيردي - جيمس رودريجيز - فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: كريم بنزيما - جاريث بيل - ماركوس أسينسيو - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - براهيم دياز - ماريانو دياز - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس كما كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، عن قائمة فريقه لملاقاة نظيره نادي خيتافي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.