ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع أتليتكو مدريد.. ريال مدريد وحده في الصدارة

أقيمت أمس الثلاثاء، 3 مباريات في الجولة الثالثة والثلاثين، لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".





وخسر سيلتا فيجو أمام مايوركا بخماسية، بينما فاز إشبيلية على ليجانيس بهدفين نظيفين، أما في قمة الجولة، فتعادل أتليتكو مدريد مع برشلونة بهدفين لمثلهما، ليتعطل برشلونة مرة أخرى في سباقه على صدارة الدوري الإسباني، ويتخلف عن نادي ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة، قبل 5 جولات من النهاية، مع تبقي مباراة إضافية للنادي الملكي.





ونعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة

1- ريال مدريد 71 نقطة

2- برشلونة 70 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 59 نقطة

4- إشبيلية 57 نقطة

5- فياريال 51 نقطة

6- خيتافي 49 نقطة