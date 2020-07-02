دخول طلاب الثانوية العامة للجان الامتحانات بالفيوم

توافد العشرات من طلاب القانوية العامة بمحافظة الفيوم بشعبيتها العلمى والأدبى منذ صباح اليوم على لجان الامتحانات لأداء امتحانات مواد الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة.

فيما شهد محيط اللجان ، تواجد وتكثيف أمنى من قبل قوات أمن الفيوم ، منذ الصباح الباكر لتأمين الامتحانات ، بالاضافة الى تواجد سارات وونش المرور لسحب أى سيارة تقف أمام أو بجوار سور لجان الأمتحانات .





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كما شهد محيط اللجان هدوءا وعدم تواجد أى ولى أمر أمام اللجان ، بالاضافة الى قيام سيارات مديرية الصحة بالتعقيم المستمر بالرش أمام لجان أمتحانات الثانوية العامة .





صرح الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة 16862 طالب وطالبة، منهم 5918 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى، و8931 طالبا وطالبة علمى علوم، و2013 طالبا وطالبة علمى رياضة.

مشيرًا إلى أنه تعمل بوابات للتعقيم الذاتي بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وعددها 43 لجنة بجميع المراكز والمدينة .