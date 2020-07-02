AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

دخول طلاب الثانوية العامة للجان الامتحانات بالفيوم

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

 

توافد العشرات من طلاب القانوية العامة بمحافظة الفيوم بشعبيتها العلمى والأدبى منذ صباح اليوم على لجان الامتحانات لأداء امتحانات مواد الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة.

 

فيما شهد محيط اللجان  ، تواجد وتكثيف أمنى من قبل قوات أمن الفيوم  ، منذ الصباح الباكر لتأمين الامتحانات  ، بالاضافة الى تواجد سارات وونش المرور لسحب أى سيارة تقف أمام أو بجوار سور لجان الأمتحانات .


 أقرأ أيضا : شاهد ونش مرور الفيوم يسحب السيارات من أمام لجان الثانوية العامة.. فيديو


كما شهد محيط اللجان هدوءا وعدم تواجد أى ولى أمر أمام اللجان ، بالاضافة الى قيام سيارات مديرية الصحة بالتعقيم المستمر بالرش أمام لجان أمتحانات الثانوية العامة .


صرح الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة 16862 طالب وطالبة، منهم 5918 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى، و8931 طالبا وطالبة علمى علوم، و2013 طالبا وطالبة علمى رياضة.

 

 مشيرًا إلى أنه  تعمل  بوابات للتعقيم الذاتي بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وعددها 43 لجنة بجميع المراكز والمدينة .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكمامات واقية وبوابات تعقيم.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الشرقية

امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا.. تجاوزات أمام لجان رغم تحذيرات الوزير.. تجمع أولياء الأمور وتكدس الطلاب بدون كمامات.. والطلاب يخالفون الإجراءات الاحترازية بالأحضان والقبلات.. فيديو وصور

شاهد توافد العشرات من طلاب الثانوية العامة أمام لجان الفيوم ..فيديو

شاهد ونش مرور الفيوم يسحب السيارات من أمام لجان الثانوية العامة.. فيديو

أمن الفيوم ينظم دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية .. فيديو

الهدوء يسود محيط لجان الثانوية العامة بالفيوم بعد ساعة على امتحانات الديناميكا.. فيديو

ترشيحاتنا

على جمعة يوضح المقصود من قول لا حول ولا قوة إلا بالله

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٢-٧-٢٠٢٠

بعد توقف منذ مارس.. الجبلاية تعلن اليوم موعد الاستئناف وجدول الدورى

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

الغلق عقوبة المخالفين.. الأوقاف تحذر من فتح المساجد لصلاة الجمعة

أطلق النار على نفسه.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم أم الهيمان في الكويت

AdvertisementS

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

بعد فرز الأصوات.. نحو 80% من الناخبين الروس يؤيدون بقاء بوتين لـ 2036

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

فيديوجراف.. عمرو الليثي أنهى علاقته بـ قناة النهار لهذا السبب

الإقعاء طريقة جلوس نهى الرسول عنها في الصلاة

أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور