نتمنى الوصول لاتفاق.. الري: خلاف في مفاوضات سد النهضة حول تعريف الجفاف وفترات الملء ..فيديو

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر لم تتأخر مطلقا عن مبادرات للوصول إلى حلول تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة "مصر، والسودان، وإثيوبيا" في ما يخص مفاوضات "سد النهضة".





وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن سيتم استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة اليوم، السبت ، ونتمنى الوصول إلى اتفاق.





وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، إلى أن هناك خلافًا فى مفاوضات سد النهضة حول تعريف الجفاف، وكيفية مواجهته، وفترات الملء والتشغيل.





وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، أ ن مصر لا تتأخر عن أى مساعٍ لإيجاد حلول لضمان المحافظة على حصتها المائية وتحقيق التنمية فى إثيوبيا.





وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، إلى أن الخلافات على المستويين الفنى والقانونى ما زالت جوهرية في مفاوضات سد النهضة .