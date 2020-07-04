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أخبار البلد

استكمال النقاشات غدا.. الري: لا توافق بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة

السبت 04/يوليه/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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استكمل وزراء المياه من الدول الثلاثة مصر واثيوبيا والسودان اليوم السبت الإجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.

واستكملت كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة والتي أظهرت انه حتى الان لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة  على المستويين الفني والقانونى،  وتم الإتفاق على إستكمال النقاشات غدًا من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حده في إطار العمل على الإستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم اذا ما إقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية .

 
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