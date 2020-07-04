استكمال النقاشات غدا.. الري: لا توافق بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة

واستكملت كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة والتي أظهرت انه حتى الان لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانونى،

وتم الإتفاق على إستكمال النقاشات غدًا من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حده في إطار العمل على الإستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم اذا ما إقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية .