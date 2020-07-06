ب5 جنيهات.. 3 طرق مذهلة لصنع مزيل عرق طبيعي

تباع مزيلات العرق بأسعار مرتفعه بجانب إحتوائها على كم كبير من المواد الكيميائية يمكنك ب3 وصفات سهلة وبسيطة صنع مزيل عرق بمكونات طبيعية من مطبخك وبتكلفة لا تتعدى ال5 جنيهات لمزيل العرق الواحد إليك كل ما تحتاجين لإعداد مزيلات العرق بتكلفة أقل وخطوات تحضيرها يقدمها موقع برايت سايد.
- وصفة ماء اللافندر والخل
سوف تحتاجين إلى التالي:
15 قطرة من زيت اللافندر الأساسي
1/2 كوب من خل التفاح
5 قطرات من زيت الخزامى
1 كوب ماء
- طريقة تحضير المزيل
في وعاء معقم اخلطى الماء مع الخل وقطرات الزيت. ضعى زيت الخزامى وأضيفى الأزهار إلى الخليط، اتركيه لمدة 10 ساعات قبل استخدامه.
يمكن خلط المكونات حتى تحصل على خليط متجانس. يمكنك تخزين المنتج لمدة تصل إلى عام إذا احتفظت به في مكان بارد ومظلم وجاف.
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مزيل صودا الخبز ونشا الذرة
المقادير:
1/2 كوب من صودا الخبز
1/2 كوب نشا الذرة
2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
10 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري
طريقة تطبيق القناع :
يجب خلط المكونات بالتساوي للحصول على معجون مزيل العرق. ضعه بشكل معتدل وانتظر قليلًا حتى يمتص الزيت ، للحفاظ على فعاليته
مزيل الليمون وقشور البرتقال
المقادير:
3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز
قشر 4 حبات من الليمون
قشر البرتقال
3/4 كوب ملح البحر
قطع صغيرة ونغلي في لتر ماء لمدة 5 دقائق. عند الانتهاء ، قم بتصفية الماء
واتركه ليبرد. بعد ذلك ، امزج مع جميع المكونات لتشكيل معجون يمكنك سكبه في
وعاء من اختيارك.
مزيل الليمون وقشور البرتقال
المقادير:
3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز
قشر 4 حبات من الليمون
قشر البرتقال
3/4 كوب ملح البحر
لتر ماء
نقطع القشور إلى
طريقة تطبيق القناع :
قطع صغيرة ونغلي في لتر ماء لمدة 5 دقائق. عند الانتهاء ، قم بتصفية الماء
واتركه ليبرد. بعد ذلك ، امزج مع جميع المكونات لتشكيل معجون يمكنك سكبه في
وعاء من اختيارك.