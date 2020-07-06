ب5 جنيهات.. 3 طرق مذهلة لصنع مزيل عرق طبيعي

مزيلات العرق مزيل عرق مزيلات العرق بتكلفة أقل

تباعبأسعار مرتفعه بجانب إحتوائها على كم كبير من المواد الكيميائية يمكنك ب3 وصفات سهلة وبسيطة صنعبمكونات طبيعية من مطبخك وبتكلفة لا تتعدى ال5 جنيهات لمزيل العرق الواحد إليك كل ما تحتاجين لإعدادوخطوات تحضيرها يقدمها موقع برايت سايد.





- وصفة ماء اللافندر والخل

1/2 كوب من خل التفاح

5 قطرات من زيت الخزامى

1 كوب ماء





- طريقة تحضير المزيل



يمكن خلط المكونات حتى تحصل على خليط متجانس. يمكنك تخزين المنتج لمدة تصل إلى عام إذا احتفظت به في مكان بارد ومظلم وجاف.







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مزيل صودا الخبز ونشا الذرة

المقادير:



1/2 كوب من صودا الخبز

1/2 كوب نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

10 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري

طريقة تطبيق القناع :



1/2 كوب من صودا الخبز1/2 كوب نشا الذرة2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند





مزيل الليمون وقشور البرتقال



المقادير:



3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز

قشر 4 حبات من الليمون

قشر البرتقال

3/4 كوب ملح البحر

لتر ماء

طريقة تطبيق القناع :

قطع صغيرة ونغلي في لتر ماء لمدة 5 دقائق. عند الانتهاء ، قم بتصفية الماء

واتركه ليبرد. بعد ذلك ، امزج مع جميع المكونات لتشكيل معجون يمكنك سكبه في

وعاء من اختيارك. يجب خلط المكونات بالتساوي للحصول على معجون مزيل العرق. ضعه بشكل معتدل وانتظر قليلًا حتى يمتص الزيت ، للحفاظ على فعاليتهالمقادير:3 ملاعق كبيرة من صودا الخبزقشر 4 حبات من الليمونقشر البرتقال3/4 كوب ملح البحرنقطع القشور إلىقطع صغيرة ونغلي في لتر ماء لمدة 5 دقائق. عند الانتهاء ، قم بتصفية الماءواتركه ليبرد. بعد ذلك ، امزج مع جميع المكونات لتشكيل معجون يمكنك سكبه فيوعاء من اختيارك.

سوف تحتاجين إلى التالي:15 قطرة من زيت اللافندر الأساسيفي وعاء معقم اخلطى الماء مع الخل وقطرات الزيت. ضعى زيت الخزامى وأضيفى الأزهار إلى الخليط، اتركيه لمدة 10 ساعات قبل استخدامه.