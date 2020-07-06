الوضع معقد ومربك.. روسيا تطالب بزيادة فعالية البعثة الأممية في ليبيا

أكدت روسيا، اليوم الاثنين، أن الوضع على أرض ليبيا معقد، لافتة إلى أنها تحاول الحفاظ على اتصالاتها مع جميع أطراف النزاع في البلاد.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن الوضع في ليبيا معقد ومربك للغاية، مؤكدا أن موسكو تحاول الحفاظ على اتصالاتها مع كافة أطراف النزاع في البلاد.





وأشار إلى أن جهود بلاده تركز على الحوار مع جميع الأطراف الليبية، وتشجيعها على التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين.





وأوضح أنه من الضروري زيادة فعالية مهمة الأمم المتحدة، خاصة مع عدم وجود رئيس لهذه البعثة، مضيفًا أنه كلما كانت هذه البعثة في ليبيا جاهزة للعمل بشكل أسرع، كلما كان أفضل.